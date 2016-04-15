بالصور.. أهالى قرية بالدقهلية يستغيثون لانقاذ منازلهم بعد غرقها فى الصرف الصحى

استغاث أهالى قرية 39 الدرافيل الحفير والأمل التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، برئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى من تجاهل المسئولين بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، لمشكلة الصرف الصحى بالقرية بعد أن غرقت القرية فى مياه الصرف الصحى، وانتشرت الأمراض والأوبئة بالقرية.

وأشار أهالى القرية إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بسرعة تغير خطوط السحب والطرد لمحطة الصرف بالقرية، وتزويد المحطة بوحدة سحب إضافية لتفادى الأعطال وعدم وقوع كوارث بيئية واجتماعية ولكن بدون جدوى.

>وتسائل الأهالى إلى متى سوف نظل تحت رحمة هذا الفكر العقيم وهو انتظار الكوارث لا تفاديها،

>وقد شهدت القرية طفح للصرف الصحى بالعديد من الشوارع بالاضاغة إلى غرق عدد من المنازل.

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