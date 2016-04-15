تخصيص 132 ألف متر مربع لإنشاء 7 مشروعات صناعية كبرى بالوادى الجديد

أعلن مكتب خدمة المستثمرين بالوادى الجديد، عن طرح 7 مشروعات صناعية أمام المستثمرين والتى تم تخصيص مساحة 132 ألف متر مربع لإنشائها فى عدة مناطق على مستوى مراكز المحافظة لإنشاء مصانع تدوير مخلفات ومياه معدنية وطوب طفلى ومراكز لتجميع الحاصلات الزراعية.

وقال محمد رجب مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن المشروعات التى سيتم طرحها أمام المستثمرين تتمثل فى إنشاء مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمنطقة الدهوي بالداخلة على مساحى 52 ألف متر مربع، ومصنع تعبئة مياه طبيعية بمركز بلاط على مساحة 21 ألف متر مربع، ومصنع لانتاج الطوب الطفلى بمركز بلاط على مساحة 42 ألف متر مربع ومصنع اخر للطوب الطفلى بالخارجة على مساحة 10 ألاف متر مربع ومصنع للمياه المعدنية بالفرافرة على مساحة 2822 متر مربع ومراكز لتجميع الحاصلات الزراعية بمنطقتى الفرافرة وغرب الموهوب .

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