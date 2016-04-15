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واشنطن: من الصعب اعتبار الانتخابات فى سوريا نزيهة فى ضوء الاحداث الجارية

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واشنطن: من الصعب اعتبار الانتخابات فى سوريا نزيهة فى ضوء الاحداث الجارية واشنطن: من الصعب اعتبار الانتخابات فى سوريا نزيهة فى ضوء الاحداث الجارية

>قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى انه من الصعب اعتبار الانتخابات البرلمانية التى جرت فى سوريا نزيهة او حتى حرة فى ضوء ما يجرى حاليا.

واضاف كيربى فى تصريحات صحفية إن الشعب السورى مازال عُرضة للهجمات من جانب حكومته كما ان الملايين لم يشاركوا فى هذه الانتخابات نتيجة لفرارهم سواء من البلاد او من ديارهم.

وتابع انه من الصعب اعتبار هذه الانتخابات جديرة بالثقة عندما يواصل النظام السورى قتل مواطنيه وعدم مشاركة الكثيرين من المواطنين سواء لانهم لم يعدوا داخل البلاد او قُتِلوا.

واوضح كيربى ان الولايات المتحدة لهذا السبب ترى اهمية استئناف مفاوضات جنيف الخاصة بالازمة السورية حتى يواصل النظام والمعارضة السورية الحوار حول العملية الانتقالية السياسية والعمل نحو صياغة دستور جديد ثم يتم اجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها السوريون المهاجرون وذلك وفقا لبيان جنيف الصادر عام 2012.
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