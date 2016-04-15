محمود بدر: لم أدعو للنزول فى مظاهرات..وموقفى من الجزيرتين سيعلن بالبرلمان

أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، مساء أمس الخميس، أنه لم يدعو للمشاركة فى أى مظاهرات، مشيراً إلى أن موقفة من موضوع جزيرتى تيران وصنافير سيعلنه تحت قبة البرلمان المصرى.

وقال بدر، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "لم أدعو أحد للنزول فى مظاهرات بكرة والأسماء اللى بتنشرها المواقع الإخوانية معرفهاش ولا تمت لحركة تمرد بصله، وصفحة تمرد مسروقة زى ما كل الناس عارفة من أيام الانتخابات الرئاسية، وموقفى من موضوع جزيرتى تيران وصنافير هعلنه تحت قبة البرلمان المصرى".

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