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انقطاع الكهرباء 3 ساعات عن مدينة مرسى مطروح ومركز النجيلة اليوم

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انقطاع الكهرباء 3 ساعات عن مدينة مرسى مطروح ومركز النجيلة اليوم انقطاع الكهرباء 3 ساعات عن مدينة مرسى مطروح ومركز النجيلة اليوم
أعلنت محافظة مطروح، عن انقطاع التيار الكهربائى عن مركزى مرسى مطروح والنجيلة وقراهما، إضافة للقطاع الغربى من مركز الضبعة وهو قرية فوكه، من الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة إلى الساعة 9، لإجراء أعمال الصيانة استعداداً لفصل الصيف.

وكان مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء مطروح، قد أخطر غرفة عمليات المحافظة، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى، لإجراء أعمال الصيانة المكثفة.


>- انقطاع الكهرباء 3 ساعات غدا عن مركزى مرسى مطروح والنجيلة وقراهما
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