حبس عاطل بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة بمدينة الشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة وليد السعيد بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة بمدينة الشروق.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط محمد.ع 35 عاطل والسابق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات" وبحوزته سلاح نارى طبنجة صوت معدلة عيار 9مم وعدد 45 طلقة من ذات العيار"، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جراما وعدد 100 قرص مخدر وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

>بمناقشته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1854 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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