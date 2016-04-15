5 تمارين للحصول على جسم ممشوق

يرغب الكثير من الأشخاص فى الحصول على جسم ممشوق ومشدود، وأصبح من الممكن تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات فى المنزل.

وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك خطوات بسيطة للحصول على جسم مشدود، وذلك من خلال أنشطة اللياقة البدنية الأساسية مثل الجرى، بالإضافة إلى اتباع خطوات بسيطة تساعد على شد الجسم وتحسين تدفق الدم إلى جميع أجهزة الجسم.

>وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوات تتضمن الآتى:

>1- الإحماء(التسخين) قليلاً قبل بدء التمرين، فهذا يساعد على تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم وتجعل الجسم جاهزًا للنشاط.

>2- الاستعداد فى مكان التمرين، وذلك بشد جسمك مستقيمًا محملاً على ساقيك بملامسة اليدين والقدمين للأرض وباقى الجسم لأعلى وشد عضلات صدرك قليلا لمدة 10 ثوان، ثم استرخى وعود للوضع مرة أخرى.

>3-الخطوة الثالثة باستخدام مقعد أو كرسى ضع يديك أسفل ظهرك بالاستناد عليهم، وارفع جسمك قليلاً عن الأرض فى وضع الجلوس، وقم بتحميله على يديك بإسنادها على الكرسى وقدميك على الأرض لمدة 10 ثوان.

>4-أما بالنسبة للخطوة الرابعة قم برفع الدمبل بتشديد ذراعك لأعلى لمدة 10 ثوان.

5-قم بالجلوس فى وضع القرفصاء وتشديد الفخذين بشكل لطيف دون أن تسبب أى ألم لساقيك، ومد ذراعيك أمامك بشكل مستقيم لمدة 10 ثوان.

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