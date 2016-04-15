حبس إرهابى متورط فى حرق سيارات الشرطة واستهداف قوات الأمن بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس إرهابى يدعى"رشوان.إ.م" متورط فى إضرام النيران فى سيارات الشرطة واستهداف قوات الأمن بمناطق متفرقة بالجيزة، وضبط بحوزته زجاجات مولوتوف ومواد مخدرة.

كانت قوات الأمن الوطنى ومباحث الجيزة، بإشراف اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لأمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير المباحث، ألقت القبض على إرهابى يدعى"رشوان.إ.م" بالمنصورية دائرة مركز منشأة القناطر متورط فى عمليات استهداف لقوات الأمن و سيارات الشرطة بالجيزة.

وضبط بحوزته مواد مخدرة ومستلزمات تصنيع عبوات ناسفة، وانتقل العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات، وتبين العثور على 12 زجاجة مياه غازية مملوءة بالكيروسين والبنزين لاستهداف الأماكن الحيوية أو سيارات الشرطة، وهذه الزجاجات مغلقة بالقماش، وتستخدم كمولوتوف، تم تأمين الحرز وتفكيكه ضد أخطار المفرقعات وإعادته للمركز تحت تصرف النيابة العامة.

- ضبط إرهابى متورط فى حرق سيارات الشرطة واستهداف قوات الأمن بالجيزة

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