هولاند: مقاربة فرنسا للأزمة السورية "مثال يحتذى"

>اعتبر الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى حوار تلفزيونى مساء أمس الخميس ان بلاده كانت "مثالا يحتذى" فى مقاربتها للنزاع السورى منذ بدايته فى 2011 بدعمها المعارضة وحتى اليوم بتأييدها حلا تفاوضيا يقصى فى نهاية المطاف الرئيس بشار الاسد.

وقال هولاند فى حوار مباشر على الهواء عبر قناة فرانس-2 العامة ردا على سؤال عن التدخل العسكرى الروسى فى سوريا ودور موسكو فى حل النزاع ان "ما نقوم به مع روسيا هو السعى الى حل سياسى لا يكون فى نهايته بشار الاسد هو الحل، هذا امر مؤكد".

واضاف ان "بشار الاسد ليس الحل، هو اليوم فى جزء من سوريا يخضع لسيطرته، ثلث مساحة سوريا، وبالتالى نحن بحاجة لان تجرى مفاوضات وهذا ما هو حاصل الآن"، فى اشارة الى مفاوضات السلام فى جنيف.

وعن موقف فرنسا من الازمة السورية قال هولاند ان مقاربة باريس كانت "مثالية فى الملف السورى: فرنسا هى التى كانت على حق منذ 2012 وحتى اليوم، وفرنسا هى التى، مع بقية الشركاء، تسمح بحصول مفاوضات سياسية".

واضاف "لا يمكنكم ان تشكوا البتة فى ما كان عليه موقف فرنسا. منذ 2012 وفرنسا تقف الى جانب الديموقراطيين السوريين، فرنسا دعمت المعارضة السورية، فرنسا قاتلت داعش، ويشرفنا ان نكون قد اردنا التدخل عندما كانت هناك اسلحة كيميائية".

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