أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان " المنتج الوطنى بين إتقانه صنعا وأولويته بيعًا وشراءً"

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "المنتج الوطنى بين إتقانه صنعا وأولويته بيعًا وشراءً" .

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة يتناولون الحديث عن العمل ومكانته فى الإسلام ودعوة الإسلام إلى اتقان العمل ودعم المنتج الوطنى واجب شرعى ووضرورة وطنية وآيات دعم المنتج الوطنى من ناحية الاهتمام بجودته ومنع الغش والتدليس ومحاربة المحتكرين وأولويته فى البيع والشراء، كما يتناول الدعاة الموضوع أيضا من خلال الحديث عن المنتج الوطنى ليس قاصرا على الصناعات وأثار وفوائد دعم المنتج الوطنى.

ومن جانب أخر أكد الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج أن الشيخ على طيفور وكيل الوزارة بأوقاف سوهاج سيقوم اليوم الجمعة بافتتاح مسجد على بن أبى طالب ـ طريق سوهاج ـ أخميم ـ سوهاج. نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

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