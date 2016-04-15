بعد نشر شكواها بـ"اليوم السابع".."الأزهر" تتراجع عن نقل موظفة بسبب ملابسها

قالت الدكتورة نجلاء قطب، المحامية بالشئون القانونية بجامعة الأزهر، أن إدارة قسم القضايا بالجامعة تراجعت عن نقلها إلى قسم التحقيقات.

وأضافت نجلاء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الجهات تواصلت معها بعد نشر خبرها على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" ووعدتها بحل الموضوع، مشيرة إلى أن رئيس القسم بعدها أبلغها بالتراجع عن القرار واستمرارها بالقسم، وأن لها مطلق الحرية فى اختيار ما تلبسه داخل الجامعة، مؤكدة أنها قامت بالفعل بالقيام بدورها العادى وحضور جلسات مجلس الدولة، والمنوط بها قسم القضايا بالجامعة.

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