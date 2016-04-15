أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد نشر شكواها بـ"اليوم السابع".."الأزهر" تتراجع عن نقل موظفة بسبب ملابسها

Google+ Print
بعد نشر شكواها بـ"اليوم السابع".."الأزهر" تتراجع عن نقل موظفة بسبب ملابسها بعد نشر شكواها بـ"اليوم السابع".."الأزهر" تتراجع عن نقل موظفة بسبب ملابسها
قالت الدكتورة نجلاء قطب، المحامية بالشئون القانونية بجامعة الأزهر، أن إدارة قسم القضايا بالجامعة تراجعت عن نقلها إلى قسم التحقيقات.

وأضافت نجلاء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الجهات تواصلت معها بعد نشر خبرها على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" ووعدتها بحل الموضوع، مشيرة إلى أن رئيس القسم بعدها أبلغها بالتراجع عن القرار واستمرارها بالقسم، وأن لها مطلق الحرية فى اختيار ما تلبسه داخل الجامعة، مؤكدة أنها قامت بالفعل بالقيام بدورها العادى وحضور جلسات مجلس الدولة، والمنوط بها قسم القضايا بالجامعة.

- موظفة بجامعة الأزهر تشكو للنيابة نقلها من قسم القضايا ووصفها بالمتبرجة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365