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المرور يضبط 514 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 514 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 514 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الخميس على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 514 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 83 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 119 مخالفة مرورية بالقاهرة، 115 مخالفة مرورية بالجيزة، 197 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون

- المرور يضبط 374 مخالفة بمطالع ومنازل كبارى القاهرة
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