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مذكرة لتعزيز التكامل بين الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان

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مذكرة لتعزيز التكامل بين الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان مذكرة لتعزيز التكامل بين الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان

    وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان أمس، مذكرة تعاون بينهما بهدف تعزيز التكامل بين الجهتين في جميع المجالات المشتركة بما يخدم حقوق الإنسان، بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي الدكتور بندر بن محمد العيبان.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام المنوطة بكل جهة ، وتشمل التعاون في جميع مجالات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأسرة والطفل والمرأة والحماية من الإيذاء وحقوق المسنين، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ومكافحة الفقر وزيارة دور الإيواء والتحقق من جدوى وكفاءة الخدمات المقدمة فيها، إضافة إلى عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتبادل المعلومات وتلقي البلاغات والتعاون في معالجتها.

وسيعمل الجانبان على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في المجالات التي تدخل في تنفيذ هذه المذكرة، والشراكة بينهما لعمل ربط إلكتروني يتم من خلاله تبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.

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