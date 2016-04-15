د. السحيمي يشدد على الحجة الدينية للزوم الجماعة والسمع والطاعة

شدد د. عبدالسلام السحيمي الأستاذ بالجامعة الإسلامية على أهمية لزوم الجماعة والسمع والطاعة لاسيما في زمن الفتن محذرا طلاب العلم من الخلاف مؤكدا عدم حجيته، وكذلك اتباع رأي الأكثرية دون إعمال الفكر أو العقل.

وقال في محاضرته المعنونة ب "اعرف الحق تعرف أهله" بالجامعة "إن للحقّ أدلة يقينيّة على صحّته ومن يحمل هذا الحقّ فهو رجل الحقّ يسمع منه ويقتدى به ويسار على أثره".

وبين د. السحيمي في بداية محاضرته أن كلمة الحقّ لها معان متعدّدة وإن كانت تعود في مجملها لمعنى واحد ويطلق الحقّ على الصحّة والثبوت والصدق وبين الفقهاء المعنى الشرعي للحق وهو ما منحه الشرع للنّاس كافّة على السّواء وإلزام النّاس باحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره، فما أعطاه ومنحه الشرع للإنسان من صلاحيّات ومنح تسمّى حقّا والحقّ هو الثابت لله أو للإنسان على الغير.

وبين أن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للشريعة، والنبع الصافي لدين الإسلام، وهما المنهج الكامل لحياة البشر، وهما الميزان الصحيح الذي توزن به الأقوال والأفعال.

وشدد على أن الذين يعرفون الحقّ بالرجال هم واهمون مضلّلون فالرّجال بشر يتغيّرون وأما الحقّ فلا يتبدّل ولا يتغيّر ومن يحمل الحقّ يقتدى به ويوصف بالعدالة وأن يعرف الحق من الباطل، والصواب من الخطأ وبتمييز ذوات الناظرين بالعقل بعلامات يُهتدى بها إلى معرفة الخير من الشر وتمييز أحدهما عن الآخر والله سبحانه وتعالى ما جعل مكلّفا في الأرض إلا وكان في تكليفه سبب، يسير عليه الإنسان وهذه المسيرة وهذا الطريق، وحذر السحيمي المسلمين عموماً وطلاب العلم خاصة من الخلاف وهو ليس بحجة، وكذلك الجهل والغفلة عن الحق رغم وضوحه والافتتان بالباطل ومن الجهل والتغافل عن الحق اتباع رأي الأكثرية دون إعمال الفكر أو العقل في صحة هذا الرأي ولابد من الرجوع إلى أهل العلم زمن الفتن، وكذلك لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف.