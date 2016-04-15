ختام دورة الحد من الإيذاء والعنف بتعليم الأفلاج

أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج ممثلة في قسم التدريب والابتعاث دورة تدريبية عن مهارات الحد من الإيذاء والعنف.

وكانت الدورة التدريبية التي استهدفت العديد من المشرفين التربويين واستمرت يومين قدم خلالها رئيس قسم التوجيه والإرشاد ورش عمل عن ظاهرة العنف الأسري في المجتمع التربوي وكيفية التعامل مع الطالب المعنّف، بناء الشخصية المتزنة المتكاملة للطالب، والطرق الملائمة الوقائية والعلاجية لنمو شخصية سليمة نفسياً واجتماعيا وحمايتهم من الانحرافات السلوكية التي تسببها ظاهرة العنف الأسري.