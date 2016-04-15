أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ختام دورة الحد من الإيذاء والعنف بتعليم الأفلاج

Google+ Print
ختام دورة الحد من الإيذاء والعنف بتعليم الأفلاج ختام دورة الحد من الإيذاء والعنف بتعليم الأفلاج

    أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج ممثلة في قسم التدريب والابتعاث دورة تدريبية عن مهارات الحد من الإيذاء والعنف.

وكانت الدورة التدريبية التي استهدفت العديد من المشرفين التربويين واستمرت يومين قدم خلالها رئيس قسم التوجيه والإرشاد ورش عمل عن ظاهرة العنف الأسري في المجتمع التربوي وكيفية التعامل مع الطالب المعنّف، بناء الشخصية المتزنة المتكاملة للطالب، والطرق الملائمة الوقائية والعلاجية لنمو شخصية سليمة نفسياً واجتماعيا وحمايتهم من الانحرافات السلوكية التي تسببها ظاهرة العنف الأسري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية