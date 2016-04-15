فتح التسجيل بحركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات الرياض

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أمس باب حركة النقل الداخلي لأكثر من 100 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية في جميع المدارس ومكاتب التعليم والإدارات التابعة للإدارة.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ حمد الشنيبر أن الحركة تأتي في إطار سعي وزارة التعليم إلى توفير مناخ ملائم للعاملين في الميدان التعليمي؛ حرصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على راحة جميع العاملين في الميدان وتحقيق مستوى جيد من الاستقرار؛ ليكون خير مُعين في أداء الرسالة، وذلك بتهيئة الفرصة لهم لاختيار الجهة التي يرغبونها.