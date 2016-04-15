الدكتور الضلعان يشخص ويعالج مرضى الرس

الرس - سليمان الخليفة

ضمن التعاون المشترك بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ومستشفى الرس العام أنهى د. هشام محمد الضلعان استشاري المخ والأعصاب زيارته الى مستشفى الرس العام، حيث تم الكشف على عشرين مريضا يعانون من مشاكل في الأعصاب من تشنجات وعدم القدرة على الحركة والنطق، تم تحويل بعض المرضى ممن يحتاجون الى فحص دقيق وعلاج مكثف الى مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتعتبر هذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس نظرا لإراحة المرضى وعدم العناء والبحث والسفر لتلقي العلاج اللازم، وفي نهاية الزيارة قدم مدير المستشفى الاخصائي طارق القزلان شكره للدكتور الضلعان على هذه الزيارة متمنيا أن تستمر هذه الزيارات في المستقبل.