رئيس الهيئات يصدر تعميماً للفروع بالعمل بالتنظيم الجديد

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، تعميماً لجميع فروع الرئاسة العامة ووكلاتها وإداراتها بالعمل بتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر من مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي 4-7-1437ه، وقد أصدر توجيهاته بالعمل بموجب التنظيم الجديد، والذي صاحبه توجيه وزارة المالية بدعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.

وذلك وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة التي تلقى الرئاسة العامة منها كل دعم وتأييد وتشجيع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-.

من جهتها، نفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان لها على التويتر ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، عن اجتماع الهيئة لتدارس تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي صدر تنظيمه الجديد في جلسة مجلس الوزراء مؤخراً.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ د. فهد بن سعد الماجد بأن هيئة كبار العلماء تتواصل مباشرة في كافة شؤونها مع ولاة الأمر يحفظهم الله، نافياً في اتصال هاتفي ل"الرياض" ما أشيع عن اجتماع بشأن تعليقهم على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا صحة له مطلقاً.