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بالصور.. التربية والتعليم تكرم الشهداء وعدد من القيادات بكفر الشيخ

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بالصور.. التربية والتعليم تكرم الشهداء وعدد من القيادات بكفر الشيخ بالصور.. التربية والتعليم تكرم الشهداء وعدد من القيادات بكفر الشيخ
كرمت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة عددهم 20 شهيداُ، وتكريم المستشار العسكرى بالمحافظة وعدد من القيادات الشرطية التعليمية، فى احتفال إدارة سيدى سالم التعليمية برئاسشة الدكتور علاء جوده مدير عام الإدارة التعليمية ، فى حفل ختام الأنشطة المدرسية والإحتفال بحق الشهيد".

وشمل الحفل فقرالت فنية وموسيقية وألعغاب رياضية عرض للفريق الأول على مستوى المحافظة فى العروض الرياضية .

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن تكلاريم أسر الشهداء واجب علينا وشرف عظيم لأن بقاء وتقدمها بتقديم هؤلاء الأبطال أراحهم فى سبيل الله والوطن .

وأضافت أنها ستدعم الإدارة فى عمل معرض دائم للأنشطة التربوية ، نظراً لما ظهرت عليه من أداء رائع خلال حفل ختام الأنشطة .

وأكد الدكتور علاء جودة مدير عام الإدارة ، لن ننسى أبدا شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم و دمائهم الذكيه فداءا لنا ، ومهما نقدم فإننا مقصرون تجاه هذه التضحيات الهائلة التى لا يمكن لأى تضحية أخرى أن تصل إلى أعتابها، وكل من ينكر ذلك فهو جاحد لا يستحق العيش على تراب هذا الوطن.

حضر الاحتفالية، وفاء عبد الله المدير التنفيذى بالمديرية والمستشار العسكرى للمحافظة العقيد محمد محمد السيد على واللواء مصطفى خلف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والدكتور طارق عمارة رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور فتوح منصور رئيس مجلس أمناء الإدارة، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد عضو مجلس النواب ، والمستشار عماد الديب رئيس المكتب الفنى للنيابة الإدارية، واللواء محمد خلف الله نائب مدير أمن كفر الشيخ ،واللواء عبد الرحيم عيسى مأمور مركز سيدى سالم ،واللواء مصطفى خلف رئيس مركز و مدينة سيدى سالم، والسيد السنور مدير عام التعليم الفنى ، و لفيف من القيادات التنفيذية و قيادات التعليم، وأسر الشهداء لأول مرة فى التربية والتعليم بكفر الشيخ .

التربية والتعليم تكرم الشهداء (1)

التربية والتعليم تكرم الشهداء (2)

التربية والتعليم تكرم الشهداء (3)

التربية والتعليم تكرم الشهداء (4)

التربية والتعليم تكرم الشهداء (5)

التربية والتعليم تكرم الشهداء (6)

التربية والتعليم تكرم الشهداء (7)


>- بالصور.. تكريم المشاركين فى مؤتمر "الأدب وبناء الشخصية المصرية" بثقافة كفر الشيخ
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