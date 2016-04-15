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السبت..إعلان نتائج مسابقة التوعية بخطر فيروس C والتعامل الأمثل مع المخلفات

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السبت..إعلان نتائج مسابقة التوعية بخطر فيروس C والتعامل الأمثل مع المخلفات السبت..إعلان نتائج مسابقة التوعية بخطر فيروس C والتعامل الأمثل مع المخلفات
تحت عنوان " كلها بتتحرك" تنظم مستشفى 57357 احتفالية لإعلان نتائج المسابقة الصحية التى أقامتها فى المدارس للتوعية بخطر "التهاب الكبد الوبائى سى" و"كيفية التعامل الأمثل للتخلص من المخلفات"، وذلك يوم السبت المقبل بمقر المستشفى.

تهدف المسابقة إلى تحفيز الطلاب ودمجهم فى مشاكل المجتمع وحثهم على التفكير والبناء وإيجاد مبادرات للحد من خطر "التهاب الكبد الوبائى سى" و"كيفية التعامل الأمثل للتخلص من المخلفات".

ويشرح هشام عبد السلام، مدير العلاقات العامة بمستشفى 57357 فكرة المسابقة ويقول: "بدأت المسابقة مع بداية العام الدراسى الحالى فى كل المدارس حكومية وتجريبية وعلى الموقع الإلكترونى للمستشفى حتى تتيح للجميع فكرة المشاركة فى إيجاد الحلول التى نستطيع تقديمها للحكومة لتطبيقها والحد من هذا الخطر الكبير.

ويتابع: تم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل 3 أعمال مقدمة فى كل مشروع من المدارس وسيتم إعلان نتيجة المسابقة فى يوم الاحتفالية، وتكريم الطلبة والمدرسة الفائزة وتقديم جائزة عينية لتطوير المدرسة عن أفضل عمل توعوى.

ويضيف: "يحضر الاحتفالية طلاب ممثلون عن بعض المدارس التى شاركت بالمسابقة وقدمت أفضل الأعمال التوعوية، وعددهم 11 مدرسة من محافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد، القليوبية، الغربية، بنى سويف والمنيا، بالإضافة إلى حضور مهندسة "آمال طه سيد خطاب" مدير المركز الإعلامى والممثلة عن وفد وزارة البيئة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، الصحة، والبيئة.

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