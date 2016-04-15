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موريتانيا تصادق على معاهدة الساحل والصحراء

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موريتانيا تصادق على معاهدة الساحل والصحراء موريتانيا تصادق على معاهدة الساحل والصحراء

>صادقت الموريتانية على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وذلك بهدف استكمال إجراءات المصادقة على المعاهدة المذكورة.

وبحسب بيان الحكومة فقد درس المجلس الوزارى فى اجتماعه أمس الخميس، وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء.

وقال البيان ان الهدف من هذه المعاهدة الجديدة يتمثل فى خلق الظروف المواتية لتلبية تطلعات الدول الأعضاء إلى تحقيق مزيد من الاندماج الإقليمى وتعزيز التعاون بينها خاصة فى مجالات الأمن والتنمية المستدامة ومكافحة التصحر والآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأشارت الحكومة الموريتانية إلى أن الجديد فى هذه المعاهدة هو استحداث مجلس دائم للأمن والسلم فى منطقة الساحل والصحراء مع العلم بمدى أهميته لما يحدث فى المنطقة، إضافة إلى استحداث مجلس دائم للتنمية المستدامة.
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مصر 365

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