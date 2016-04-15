روبوت آلي لتوعية طلبة المدارس بمبادئ الإسعافات

طرحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول سيارة إسعاف وهي عبارة عن روبوت آلي تستخدم في عمليات التوعية المجتمعية بالإسعافات الأولية، وأكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ «البيان» أن المؤسسة تسعى للوصول إلى الرقم واحد في جميع مجالاتها قبل حلول العام 2021، وتحرص على جلب أحدث التقنيات العالمية لخدماتها، حيث سبق لها احضار أول سيارة إسعاف ذكية في العالم.

وقال بأن ادارة التدريب في المؤسسة ستقوم بعملية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد المدارس التي سيتم البدء بها التوعية بالإسعافات الأولية لمختلف المراحل، وتحديد جدول بالمدارس التي ستتم زيارتها في الفترة المتبقية من العام الدراسي الجاري، ومن ثم وضع جدول إن أمكن للعام القادم.

وقال بأن فكرة سيارة الروبرت الآلي جاءت بعد قيام وفد من مؤسسة الإسعاف بزيارة إلى الولايات المتحدة وزيارة المؤسسات المماثلة لاختيار التقنيات والأجهزة الذكية، لافتاً إلى أن السيارة تستخدم في الولايات المتحدة على نطاق واسع في المدارس ورياض الأطفال لتوعية الأطفال منذ الصغر على مبادئ الإسعافات الأولية، وبين بن دراي بأن سيارة الإسعاف الجديدة تحمل مجسماً لناقة اطلق عليها اسم «اعمار».

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طرحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال مؤتمر الإسعاف الدولي الأول الذي نظمته المؤسسة الشهر الماضي 3 سيارات جديدة هي المستجيب البرمائي والمستجيب الصحراوي إضافة لسيارة خاصة بمكافحة العدوى.