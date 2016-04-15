انسيابية الحركة المرورية بعد تدشين جسر وافي

رصدت «البيان» انسيابية في الحركة المرورية بعد تدشين هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، الحركة أمام المركبات على جسر وافي الجديد.

ونفذت الهيئة الجسر بكلفة كلية بلغت 88 مليون درهم، وبدأت العمل به مطلع يناير العام الماضي، بطول 700 متر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3300 مركبة في الساعة.

ويتكون الجسر من 3 مسارات من شارع عود ميثاء باتجاه شارع الشيخ راشد، ويأتي ضمن توجه الهيئة لتحسين وتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.

ويعد تقاطع وافي من التقاطعات الهامة التي تعمل على ربط الحركة المرورية في عدد من الطرق الرئيسة، حيث يتقاطع مع شارعي: الشيخ راشد وعود ميثاء، ويشهد هذا التقاطع، ازدحاماً مرورياً، نتيجة لكثافة عدد المركبات المستخدمة والمتداخلة ما بين منحنيات التقاطع، لذا، ارتأت الهيئة أن يشمل المشروع، تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد، ومنه إلى شارعي الشيخ زايد والسعادة (الجسر العلوي المؤدي لمركز دبي التجاري العالمي).

وسيسهم الجسر الجديد، في حل مشكلة التداخل في الحركة المرورية في التقاطع، حيث ستكون الحركة المرورية انسيابية للمركبات القادمة من شارع عود ميثاء المتجهة شرقاً باتجاه العين، وسيعمل على توفير انسيابية للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع عود ميثاء غرباً (منطقتي أم هرير، وعود ميثاء)، وتأتي هذه المشاريع، جزءاً من الحلول المتكاملة التي وضعتها الهيئة للتعامل مع الازدحامات المرورية في الإمارة.