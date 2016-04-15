«إسعاف دبي» تطلق استراتيجية للمسؤولية المجتمعية

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استراتيجية المسؤولية المجتمعية، وفق المنظومة الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية 2015 - 2021، وحددت هدفاً استراتيجياً يضمن تلبية الحاجات المجتمعية من المؤسسة بنسبة 90 % على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي إن الأهداف التنفيذية التي حددتها المؤسسة هي ضمان فهم احتياجات المجتمع، وتأمين تقديم الخدمات والمبادرات المجتمعية بكفاءة عالية وتوفير الاتصال المجتمعي الفعال والخدمات البيئية وإدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار إبراز الجانب المجتمعي في عملياتها وخدماتها ومبادراتها وفق رؤية استراتيجية واعدة، تعتمد في انطلاقتها على توجيهات الحكومة والقيادة الرشيدة من أجل تفعيل المسؤولية كقيمة استراتيجية عليا.

وأكد بن دراي أن استراتيجية المؤسسة تتطلب تضافر الجهود كافة لتحقيق الجانب المجتمعي للمؤسسة وفق المبادرات التي تقدمها للمجتمع والتي بلغ عددها في العام الماضي 12 مبادرة مجتمعية.

ومن جهتها، قالت رئيسة شعبة العلاقات العامة مريم البلوشي إن مبادرات المؤسسة العام الماضي كان لها صدى كبير مثل مبادرة (صحة وسلامة السائحين) و(سقيا الخير للعمال) ومبادرة (فرسان الشيخ محمد بن راشد المسعفين) و(معرض توظيف إبداعات لذوي الإعاقة)، واستفاد منها (11115) شخصاً.. وتأكيدا لهذا النهج نظمت المؤسسة مؤخرا الملتقى الأول للمبادرات المجتمعية بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمعية رائدة.