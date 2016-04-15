تكريم حمدان بن راشد خلال المؤتمر العالمي للعمود الفقري بدبي

كرمت جمعية التثبيت الداخلي لكسور العمود الفقري، ومقرها سويسرا، أمس، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي راعي جائزة حمدان الطبية، تقديراً لجهود سموه في دعم القطاع الصحي على المستويين الدولي والإقليمي بصفة عامة ولأنشطة الجمعية بصفة خاصة.

تسلم درع التكريم معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، وذلك عقب افتتاح معاليه، ممثلاً عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لفعاليات المؤتمر العالمي الخامس للعمود الفقري والمنتدى العالمي الخامس لأبحاث العمود الفقري، اللذين تنظماهما الجمعية على مدار 3 أيام متتالية في فندق جراند حياة بدبي وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عبد الله بن سوقات عضو مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية.

ضرورة التطوير

وقال معالي القطامي إن ما يشهده العالم الآن من تغيرات سريعة ومتنامية في مجال الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة، والتقنيات الحديثة المتصلة بأمراض العظام والأعصاب، وجراحات العمود الفقري، يشير بوضوح إلى أهمية استيعاب السياسات الصحية، لحركة وديناميكية الاكتشافات والابتكارات الطبية، وضرورة استجابتها لمتطلبات التطوير.

مشاركة واسعة

ومن جهته، قال الدكتور عبد الرزاق عبد الحميد العبيد رئيس كلية أمراض وجراحة العظام ورئيس قسم حوادث العظام بمستشفى الرازي بالكويت إن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في جراحة العمود الفقري، حيث إنه يعقد بمشاركة أكثر من 1200 طبيب من 74 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن احتضان المؤتمر في المنطقة قد جاء نتيجة جهود على مدار سنوات في المطالبة بانعقاد هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط.

سلسلة نجاحات

كما ألقى البروفيسور جيفري وانج رئيس المؤتمر العالمي الخامس للعمود الفقري، كلمة تحدث خلالها عن سلسلة النجاحات التي حققها المؤتمر على مدار دوراته السابقة والتي كان آخرها دورته لهذا العام التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من الباحثين والجراحين والأطباء ليصل عدد الأوراق البحثية التي تقدمت للمشاركة في هذين الحدثين إلى 853 ورقة، اختير منها 368 ورقة بحثية لتقدم بالمؤتمر العالمي الخامس للعمود الفقري كمحاضرات و144 كملصقات، ذلك إلى جانب 49 ورقة بحثية تشارك في المنتدى العالمي الخامس لأبحاث العمود الفقري كمحاضرات و21 ورقة بحثية كملصقات، إلى جانب المشاركات المميزة بالمؤتمر لحوالي 15 جمعية للعمود الفقري على مستوى العالم.

جائزة جيرمان

وتضمنت فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للعمود الفقري الإعلان عن اسم الفائز بجائزة جيرمان أوتشوا والتي فاز بها الدكتور علي هاغنيكاه دا.وقام معالي حميد القطامي يرافقه المسؤولون في الجمعية ورؤساء المؤتمر والمنتدى بافتتاح المعرض المصاحب والذي تشارك فيه 27 شركة طبية وجمعية ومؤسسة مختصة.