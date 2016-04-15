ترحيل عطلة الإسراء والمعراج إلى الخميس5 مايو

تقرر ترحيل عطلة ذكرى الإسراء والمعراج إلى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 8 مايو 2016.

جاء ذلك في تعميم للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، استناداً لأحكام الفقرة 5 من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012م، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم11 لسنة 2008م، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، ولأحكام الفقرة 6 من المادة المشار إليها، والتي تنص على أنه يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة إلى بداية الأسبوع أو نهايته، إذا وقعت بين يومي عمل وقد تصادف أن مناسبة الإسراء والمعراج يوم الأربعاء 27 رجب1437 هـ الموافق 4 مايو 2016.

كما تقرر تقرر أن يكون يوم الخميس عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، وفقاً لتعميم أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

ورفع معالي صقر غباش إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.