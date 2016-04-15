الأهلي يكشف لـ في الجول هل يدخل في مفاوضات مع باسم مرسي

هل يدخل الأهلي في مفاوضات مع باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك بعد إعلان فريقه عرضه إلى البيع؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه مصدر مسؤول داخل النادي.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك عرض باسم مرسي للبيع مع إيقافه لأجل غير مسمى وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه بعدما بدر منه خلال مران الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وأجاب مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com حول (هل يدخل النادي في مفاوضات مع باسم؟) قائلا: "لن ندخل في مفاوضات مع باسم مرسي على الرغم من إعلان الزمالك عرض اللاعب للبيع".

وأضاف "لن نطلب شراء باسم مرسي".

وعن الأسباب أوضح المصدر قائلا: "لا نريد إثارة أي أزمات مع الزمالك. وخاصة أن تلك الأزمة تخلص لاعبا في صفوف فريقهم".

وأكمل حديثه قائلا: "كما أننا نتوقع حل الأزمة بين الطرفين في النهاية، أي يتراجع الزمالك عن قرار عرضه للبيع ويبقى باسم في صفوفه".

وأتم "لن نستغل الأزمة لا من قريب ولا من بعيد. تركيزنا فقط الآن على مباراة إنبي ثم يانج أفريكانز ثم سموحة".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 من الدوري المصري. والفوز يبعده عن الزمالك بفارق 11 نقطة.

قبل أن يستضيف يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ونشبت مشادة بين باسم وبين المهاجم الشاب محمد سالم في مران الفريق الأبيض ليخرج على إثرها من قائمة مباراة الفريق أمام الداخلية الخميس. (طالع التفاصيل)

وصرح باسم لـFilGoal.com أنه لم يقل سوى "فلتطبق علي اللائحة" لعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق بعد المشادة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا - عبد الحليم علي لـ في الجول: استبعاد باسم مرسي أمر تربوي.. و3 قرارات "قرصة ودن"

خبر في الجول - هل يسافر باسم مرسي مع الزمالك إلى الجزائر؟