لماذا قبّل انطوان كرباج يديّ مايا دياب؟

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يجمع بين الفنان القديرأنطوان كرباج والفنانة مايا دياب، يبدي إعجابه الكبير بها، قبل أن يهمّبتقبيل يدها.

في الفيديو بدت مايا دياب وكأنها شعرت بالخجل وحاولت سحب يدها لمنع كرباج من تقبيلها، ولكنه أصر على موقف، فما كان منها إلى أن بادرت الى تقبيله على وجنتيه إحتراماً وتقديراً له.

يشار الى أن هذا الفيديو، يعود إلى حفل أقامته إحدى الشركات، المقرر أن تكون مايا دياب الوجه الدعائي لها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي