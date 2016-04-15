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بالفيديو..مواهب شابة واكاديمية تحت جناح ميشال فاضل

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الخميس 14-04-2016 22:27

اطلق الملحن والمنتج ميشال فاضل شركته "Quartet" اي "الرباعية" التي تُعنى بالترفيه والانتاج الفني والموسيقي خلال مؤتمر صحافي في فندق "الرويال" في ضبيه، بحضور عدد كبير من المنتجين ومنظمي الحفلات واصحاب المنتجعات والاعلام.
في بداية حديثه اعرب فاضل عن سعادته في ترجمة هذه "الرباعية" التي هي ثمرة فكرة راودته ورافقته لسنوات، مضيفاً: "ها انا اليوم اترجمها على ارض الواقع بعد خبرة طويلة في مجال الموسيقى والترفيه والتلحين والانتاج". وختم فاضل قائلاً: "قريباً سنعلن عن مشروع انتاج فني مشترك بين الفنانين اللبنانيين والاجانب التي تضمهم الشركة".
كما عرّف فاضل خلال المؤتمر عن شركة "Quartet" وعن مؤسسيها المبدعين من مجالات فنية متعددة وهم الموسيقي الكندي ستيف باجو والمنتج المنفذ جيلبير سلامة ومهندس الصوت الفرنسي- مدير استوديو فاضل ادوار مونييه والمخرج الموسيقي كريم عوض وFou de Roi المؤلفة من طارق مجدلاني وسليمان دميان.
اما فنانو الشركة فهم جميعاً ذات مواهب شابة واكاديمية، ومنهم سينتيا كرم ومعن زكريا وجورج صدقة ودانزال وكلوي وعلي مدبوح وانطوني حصني وباولو وبيدرو استاش وفرقة From 5 to 25.

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