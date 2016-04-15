أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: فيفي عبده تطلب من جمهورها "خلع الأحذية"

Google+ Print

الخميس 14-04-2016 23:08

ناشدت النجمة فيفي عبده جمهورها عدم الاعتراض على التعليمات الأمنية المشددة في المطارات المصرية، وخاصة خلع الأحذية أثناء عبور أجهزة الكشف عن المعادن، والطريف أنها قدمت درساً عملياً للطاعة، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام مقاطع لها بصحبة نجوم الفن وهي تخلع الحذاء قبل التفتيش الذاتي.

فيفي نشرت المقطع الأول من مطار الأقصر بصحبة النجمتين هالة صدقي والنجمة وفاء عامر أثناء مشاركتهنّ فى عرض أزياء بالمدينة التاريخية، وقالت إنها التزمت بخلع الأحذية كما تفعل في كل مطارات العالم ووجهت كالعادة خمسة مواه لجمهورها.

ثم وجهت رسالة أوضح في مقطع أخر أكدت فيه أن الأوامر بخلع الأحذية تطبق في كل مطارات العالم، وأكدت أن مستهدفة ويجب الالتزام بالتعليمات وطلبت من جمهورها خلع الأحذية.

فيفي ووفاء عامر وهالة صدقي
 

رسالة فيفي عبده لجمهورها

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم