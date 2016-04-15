بالفيديو: فيفي عبده تطلب من جمهورها "خلع الأحذية"

ناشدت النجمة فيفي عبده جمهورها عدم الاعتراض على التعليمات الأمنية المشددة في المطارات المصرية، وخاصة خلع الأحذية أثناء عبور أجهزة الكشف عن المعادن، والطريف أنها قدمت درساً عملياً للطاعة، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام مقاطع فيديو لها بصحبة نجوم الفن وهي تخلع الحذاء قبل التفتيش الذاتي.

فيفي نشرت المقطع الأول من مطار الأقصر بصحبة النجمتين هالة صدقي والنجمة وفاء عامر أثناء مشاركتهنّ فى عرض أزياء بالمدينة التاريخية، وقالت إنها التزمت بخلع الأحذية كما تفعل في كل مطارات العالم ووجهت كالعادة خمسة مواه لجمهورها.

ثم وجهت رسالة أوضح في مقطع أخر أكدت فيه أن الأوامر بخلع الأحذية تطبق في كل مطارات العالم، وأكدت أن مصر مستهدفة ويجب الالتزام بالتعليمات وطلبت من جمهورها خلع الأحذية.

فيفي ووفاء عامر وهالة صدقي



رسالة فيفي عبده لجمهورها

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