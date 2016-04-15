أزمات السبكي في العرض الخاص لفيلم"حسن وبقلظ"

احتفل مساء أمس الأربعاء نجوم فيلم "حسن وبقلظ" بالعرض الأول له داخل مجمع سينمات "نايل سيتي" ، وبحضور عدد كبير من أصدقائهم داخل الوسط الفني.

وشهد العرض الخاص العديد من الأزمات التي أدت إلى غضب الصحفين من منتج العمل أحمد السبكي.

بدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم، فكان من المفترض أن يبدأ فى تمام الساعة العاشرة مساءً، إلا أن عدم الإنتهاء من التجهيزات النهائية للفيلم أدت إلى تأخر وصول نسخة العرض والذي بدوره قام أحمد السبكي بالذهاب لإحضارها بنفسه، مما أدى إلى تأخر عرض الفيلم أكثر من ساعتين.

وشهد العرض أزمة جديدة بين الصحفيين والبودي جاردات، حيث نشبت بينهم خلافات كثيرة أدت إلى التشابك بالأيادي والتلفظ بألفاظ غير لائقة ، وذلك بعد مناوشات بين الجانبين على أحقية الوقوف في المكان المخصص لمراسلي القنوات، وهو ما جعل السبكي يتدخل لحل الأزمة وفض هذا الإشتباك، لتسود حالة من الفوضى داخل العرض. وانسحب بعض الصحفيين.

العرض حضره عدد كبير من أبطال الفيلم ونجوم الفن ومنهم كريم فهمي وعلي ربيع وأوس اوس والفنان أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ومي سليم ونسرين أمين ومطرب "أراب أيدول" أحمد جمال والمطرب محمد نور حيث يشارك ابنه في الفيلم كما حضر لاعبا كرة القدم رمضان صبحي وسعد سمير.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي