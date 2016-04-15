بالفيديو: هكذا مات سيد زيان .. تفاصيل اللحظات الأخيرة برواية ابنته

كشفت إيمان ابنة الفنان الراحل سيد زيان تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدها قبل وفاته في منزلها، وأكدت أن سيد زيان نطق الشهادتين وابتسم وظل ينادي على والدته الراحلة وبعدها أسلم الروح .

إيمان التي تفرغت لرعاية والدها منذ بدأت رحلة مرضه، قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"، إن والدها كان مرتاحاً وسعيداً ومبتسماً في آخر لحظاته، ونطق بالشهادة مرتين وبدا وكأنه يرى أشياء لا يرونها ، وكان ينادي على والدته وأهله وكان ختامه مسك!!

وتوقعت ابنته أن تكون أول اللاحقين بوالدها كما وجهت شكرها لكل جمهوره في الوطن العربي الذي عبر عن حبه الشديد وحزنه على فراق الفنان الراحل، وقالت إنها تلقت اتصالات هاتفية من كافة أرجاء الوطن العربي، ليقدموا التعازي لها، كما عبرت عن سعادتها لاهتمام القنوات او البرامج التلفزيونية بوالدها وعرض أعماله وسيرته الذاتية، وأنها رأت رؤية أن مصر حزينة بعد رحيل والدها.

تابعت أن الفنان سيد زيان كان يرفض الظهور للإعلام ولو بالصور، حتى عندما كانت حالته الصحية جيدة، لأنه لم يكن يرغب في أن يراه الجمهور وهو مريض.

شاهد إيمان وهي تتحدث عن اللحظات الأخيرة لوالدها

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