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لهذا السبب تم تصوير المشاهد البحرية في "موطني" نهاراً

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الجمعة 15-04-2016 01:37

تلقت ثلاثية " موطني " ضمن مسلسل " مدرسة الحب " انتقادات بخصوص تصوير المشاهد نهاراً في البحر خلال هجرة السوريين عبره وأكد المنتقدين ان الهجرة تتم في الليل عبر البحر خوفاً من خفر السواحل .

الكاتب مازن طه رد على هذا الكلام عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " حيث أكد ان التصوير ليلاً في عرض البحر بحاجة لتجهيزات كبيرة جداً و خاصة فيما يتعلق بالكهرباء و الإضاءة وغيرها من المعطيات اللوجستية و هذا امر مستحيل توفيره ولا يتوفر إلا في السينما العالمية " .

 

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