كيلي كلاركسون تستقبل طفلها الثاني

إستقبلت النجمة العالمية كيلي كلاركسون Kelly Clarkson يوم الثلاثاء المنصرم مولودها الثاني، من زوجها براندر بلاكستوك Brandon Blackstock.

كلاركسون البالغة من العمر 33 عاماً، أعلنت هذا الخبر السار من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت: "طفلنا الصغير أبصر النور! ريمينغتون أليكساندر بلاكستوك Remington Alexander Blackstock ، ولد في 12/4/2016".

وأكدت كيلي أن المولود الجديد بصحة جيدة، حيث نشرت: "الطفل بصحة جيدة ولا يمكننا أن نكون أسعد من ذلك".

يذكر أن كلاركسون وبلاكستوك إستقبلا مولودتهما الأولى ريفير روز River Rose، في 12 يونيو 2014.

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