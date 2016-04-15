قرعة #ليلة_الأبطال - سيناريوهات درامية منتظرة

الإثارة منتظرة والمتعة مضمونه. قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام قرعة نص نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة في تمام الواحدة ظهرا في مدينة نيون السويسرية.

ثنائي إسباني ومنافس ألماني وأخر إنجليزي. فماذا ينتظرنا في القرعة؟

السيناريو الأول

أتليتكو مدريد أطاح بحامل اللقب برشلونة في لقاء مثير ورائع. ولكن الإثارة والانتقام قد تكون أضعاف أضعاف في حالة وقوع الأتليتي مع ريال مدريد.

لما لا وريال مدريد حرم أتليتكو من كتابة التاريخ بسبب الدقيقة 93 ورأسية سيرخيو راموس.

أتليتكو كان على بعد لحظات قليلة من تتويج تاريخي بلقب دوري الأبطال إلا أن رأسية راموس القاتلة مهدت العاشرة لريال مدريد.

وهنا سيكون السيناريو الدرامي المثير، فهل تسفر القرعة عن دربي مدردي من أجل انتقام أتليتكو أو تأكيد تفوق ريال؟

لحظة واحدة.

في حالة أسفرت القرعة عن مواجهة أتليتكو أمام ريال مدريد فسنكون على موعد من مباراة درامية أخرى في نصف النهائي والسبب بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي يواجه بايرن ميونيخ. وجوارديولا المدرب الحالي لبايرن سيكون على موعد ضد فريقه القادم.

فهل ينتقم مانويل بلليجريني من خليفته في سيتي ويخرجه من نصف النهائي أم جوارديولا يثبت لسيتي أنه الأقدر على تدريب الفريق ويصبح السبب الرئيسي في نهاية مهمتهم الأوروبية ووصول لنهائي الأبطال مع بايرن.

السيناريو الثاني

الانتقام قد يظهر بشكل أخر في القرعة أيضا. وهنا نحن نتكلم عن بايرن ميونيخ وريال مدريد.

ريال مدريد أذاق بايرن خسارة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره برباعية مقابل لاشيء بعدما فاز عليه ذهابا في إسبانيا 1-0.

جوارديولا كان شاهدا على انتصار ريال مدريد الكبير جدا على فريقه بايرن ميونيخ.

فهل تتيح القرعة له فرصة الانتقام؟ أم يكمل ريال مدريد مشواره بالإطاحة؟