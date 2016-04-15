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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 15/4/2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 15/4/2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 15/4/2016

الميزان على الصعيد المهني:
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عندما تشعر بإجهاد فى العمل فلا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، إخبر رئيسك فى العمل أنك تحتاج إلى إجازة، وحاول أن تستثمر هذا الوقت فى الراحة، ولكن فى الوقت ذاته طور من ذاتك، بالشكل الذى يجعلك قادراً على إنجاز المهام فى الوقت المحدد.

على الصعيد العاطفي:
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عليك ألا تدخل فى علاقة عاطفية دون التأكد من أن هذا هو الشخص المناسب إليك، فتضييع الكثير من الوقت فى علاقات لا تناسبك سيضيع الكثير من عمرك، وستظلم هذا الشخص الذى دخلت معه فى علاقة، تأكد من مشاعرك، ثم بوح بها.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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عليك الاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، فلا شىء سيفيدك إن حدث مكروه لك، لذلك عليك التركيز على ثلاث محاور، شرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، وكذلك النوم لعدد ساعات كافية فى اليوم، كل ذلك سيؤتى ثماره وستلحظ نتيجته مع الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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لا تلقى على الآخرين أخطاءك، فكل شخص يتحمل تبعات خطأه، وإن فعلت ذلك طوال الوقت، فهذا لا يعنى سوى أنك تهرب من المشكلة الرئيسية، ولا تواجهها أبداً.

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مصر 365

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