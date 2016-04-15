أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الجمعة 15/4/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 15/4/2016
على الصعيد المهني: أصبح من الضرورى الآن البحث عن فرصة عمل ثانية بجانب عملك الأساسى، فالظروف المالية الخاصة بك أصبحت تفرض نفسها عليك بشكل غير مسبوق، حاول التوفيق بين العملين الفترة القادمة حتى تحقق الأهداف التى تريد تحقيقها، والتى هى فى الأساس أهداف مالية.

الحوت على الصعيد العاطفي: حب جديد يظهر فى الأفق اليوم، شخصًا كنت ترغب فى التعرف عليه الفترة الماضية وبالفعل سيحدث هذا اليوم، لا تخشى من الدخول فى علاقة جديدة فهذه ستجعل نفسيتك أكثر راحة واستقرار من أى وقت سابق، لابد أن تحدد بعض المبادئ التى ينبغى أن تسير عليها الفترة القادمة فى علاقتك الجديدة.

الحوت على الصعيد الصحى: الآلام فى الجهاز الهضمى تشعر بها هذه الفترة نتيجة تناولك الكثير من النشويات، لا تعتمد بشكل أساسى فى حياتك على الأطعمة من الخارج، فهى تجعل الجهاز الهضمى بك متعبًا طوال الوقت، الوقت يفرض نفسه عليك للسير على نظام غذائى معين وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: جلسة ستجمعك بأحد أصدقاؤك اليوم، ستفضفض لصديقك لمدة طويلة اليوم عما حدث خلال الأشهر الماضية، ربما يُحسن هذا من نفسيتك التى أصابها الضرر فى الفترة الماضية، معالجة نفسيتك بالتنزه فى الحداثق والمنتزهات سيكون له تأثير إيجابى على حياتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى