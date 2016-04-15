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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 15/4/2016 برج الدلو حظك اليوم الجمعة 15/4/2016
على الصعيد المهني: طاقة كبيرة تملأ قلبك هذه الأيام بشكل غير مسبوق، هذه الطاقة ستدفعك إلى العمل أكثر وأكثر حتى تصل إلى منصب كنت تطمح به منذ فترة كبيرة، حاول التفانى فى عملك هذه الأيام خاصة، فالمتغيرات فى العمل ربما تجعل من نصيبك شيئًا جيدًا يُغير حياتك العملية بشكل ملحوظ.

الدلو على الصعيد العاطفي: أخبار تخص حبيب قديم فى الطريق إليك، كنت تبحث الفترة الماضية عن أخباره أملا فى العودة لتلك العلاقة التى باءت بالفشل، لا تحاول تكرار الدرس مجددًا، فسينتج عنه نتائج قاسية هذه المرة، البحث عن علاقة عاطفية جديدة أفضل من العودة لعلاقة حُكم عليها بالفشل من قبل.

الدلو على الصعيد الصحى: صحتك تأثرت بشكل كبير هذه الأيام بتغير الأحوال الجوية، كثرة تناولك للعقاقير جعل مناعتك تضعف، حاول أن تترك الأدوية هذه الفترة والجأ للأعشب الطبيعية فهى أفضل كثيرًا ولن تؤذيك فى أى حال، وضعك الصحى يفرض عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا لاستشارته، لا تكن معاندًا طوال الوقت، فتأثير ذلك على الصحة لن يكون مجديًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: ضائقة مالية ستواجههك وستدفعك للاقتراض من المقربين إليك، لذا حاول أن تدخر القليل من الأموال الأيام المقبلة، حتى تستطيع أن تُسدد مديونياتك، الوقت مناسب للتفكير فى وضعك المالى بشكل أفضل فالظروف القادمة سوف تفرض نفسها عليك عاجلا أم أجلا.

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مصر 365

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