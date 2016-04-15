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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 15/4/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

العذراء على الصعيد المهني:
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مجموعة من العقبات تعيقك عن تنفيذ بعض المهام التى تخطط لها منذ فترة كبيرة، تواجه مواقف مختلفة فى العمل بعضها يسعدك للغاية وبعضها يستوقفك لوقت، ويلزمك بإعادة التفكير فى عدد من نقاط ضعفك التى تراها فى العمل حتى تستطيع أن تقومها وتتغلب عليها، بل وتستثمرها حتى تكون من نقاط قوتك، وتساعدك على تطوير نفسك.

على الصعيد العاطفي:
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التعامل مع المقربين بناء على الذكريات القديمة التى طالما جمعت بينكم لفترات طويلة مضت، تزيل جميع الفجونتا التى صنعها الوقت والمسافات الكبيرة المتواجدة الآن، تواجه كثير من المواقف التى تثبت لك أن المشاعر لم تتغير كثيراً، وأن صلات القرابة والعلاقات العاطفية تبقى رغم الظروف القهرية التى تفرضها الحياة فى بعض الأوقات.

على الصعيد الصحي:
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تواجه مجموعة من المشكلات الصحية التى تظهر بشكل متتالى، وتعانى من ألام الأسنان التى تتسبب فى تغيير حالتك المزاجية إلى الأسوأ، الالتزام بالعقاقير الطبية ربما يكون هو الحل الأمثل هذه الفترة، ومتابعة حالتك مع طبيب أمر ضرورى حتى تتغلب على هذه الفترة العصيبة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة صعبة على المستوى المهنى الذى يجد فيه بعض المعوقات التى تحول دون تنفيذه للأفكار التى يعتبرها من أساسيات عمله فى الفترة القادمة، والأوضاع العاطفية ربما هى الجزء الذى يسعد أوقاته هذه الفترة مع الحنين لذكريات مضت.

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مصر 365

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