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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15/4/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15/4/2016
على الصعيد المهني: تشعر بعدم الراحة فى عملك هذه الأيام كما تشعر بعدم الاستقرار، لا تتعجل فقريبًا سيصبح العمل أكثر استقرارًا لكن كل هذا سيحدث بالصبر، مزيد من الاجتهاد والالتزام الفترات الماضية سيغير من الانطباع الذى أخذ عنك طيلة الفترة الماضية، محاولة كسب أحد زملاؤك فى عملك ستكون غير مجدية.
>العقرب على الصعيد العاطفي: أنت مخير الآن بين أمرين كلاهما أصعب من الآخر، من الأفضل أن لا تحن إلى علاقة قديمة، فعلاقتك الحالية بشريكك مستقرة كما أن نسب نجاحها تُعد كبيرة، لا تجعل نرجسيتك تؤثر على علاقتك بشريكك فقد يصيبه الملل وتستفيق من كل هذا فى وقت متأخر.

العقرب على الصعيد الصحى: ستلجأ لعمل عملية الفترة المقبلة خاصة بجهازك التنفسى، الأمور الصحية لك تسوء مع الوقت، كما أن أزمتك النفسية تحكمت بشكل كبير فى صحتك الفترة الماضية، لا تأخذ كل ما يحدث على أعصابك؛ حفاظًا على صحتك التى تعانى منها كثيرًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: تجلس مع نفسك اليوم لتخطط كى تبدأ حياة جديدة بمبادئ جديدة، من الأفضل أن تبتعد عن كل الأشياء السلبية التى كنت قد فعلتها الفترة الماضية، حاول أن تضع بعض الأشياء فى جدولك والخاصة بجانب العمل والإقبال على خطوة الماجستير، فأنت كنت تطمح بها منذ فترة كبيرة.

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مصر 365

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