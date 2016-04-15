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برج القوس حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 15/4/2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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التأقلم على بعض الأوضاع المزعجة فى محيط العمل، هو حل سليم، لأن هذه الوضاع تكون طبيعية فى بدايات أى عمل جديد فأنت تتواجد مع أشخاص تتعامل معهم لأول مرة وبالتالى فأنت لا تعرف الكثير عن طبيعة أفكارهم وطريقتهم فى تنفيذ مهام العمل، وأنت من الأشخاص التى من الممكن أن تتكيف بسهولة مع الأفراد وتفرض طريقة عملك عليهم.

القوس على الصعيد العاطفي:
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الحديث عن شخص بشكل دائم، يشير إلى إنه يشغل جزء كبير من تفكيرك، وتعتبر هذه العلامة من مؤشرات الحب التى يعتقد فيها مولود القوس ويندهش لما يفعله أحياناً تحت مسمى أحاديث عادية، أنت مؤهل جداً فى هذه الفترة لخوض مغامرة عاطفية ربما تكون هى القصة الحقيقية التى ستعيشها فى المرحلة المقبلة، وتجنى ثمارها بالشكل الذى تتمناه دائماً.

القوس على الصعيد الصحى:
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وعكة صحية خفيفية تصيبك بسبب تناول المشروبات المثلجة كثيراً، وتعانى هذه الفترة من احتقان الزور وألام الحنجرة التى تؤثر بشكل كبير على صوتك، تناول المشروبات الدافئة والأعشاب هو الحل السريع والفعال الذى سيفيدك كثراً فى هذه المشكلة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة هامة فى حياته فعلى الصعيد المهنى البدايات العملية الجديدة تتطلب من مولود القوس التأقلم على الأشخاص الجدد الذين ستتعامل معهم فى محيط العمل، والاستعداد لقصة حب جديدة سيغير حياتك كثيراً فى الفترة القادمة.

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مصر 365

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