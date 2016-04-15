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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 15/4/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 15/4/2016

على الصعيد المهنى
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أزمة طارئة فى الأفق قد تغير مسار حياتك المهنية بدرجة كبيرة، لا يجب أن تستلم لمثل هذه الأوضاع السيئة، وكن أكثر هدوءاً فى التعامل مع كل المستجدات، كذلك يجب أن تبحث عن طريقة صحيحة تعالج بها كل الأمور المتعلقة بالعمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..
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علاقتك بالحبيب جيدة جداً ولكن يشوبها بعض القلق والتوتر، استمع إليه ولا تبحث عن المشاكل التى قد تثير الأزمات بينكما، خصوصاً أن علاقتك به فى الفترة السابقة شابها بعض التوترات.

على الصعيد الصحى..
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يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة، ولكن ينصحك الأطباء بأن تتعامل مع نفسك بشكل صحيح، وتبدأ فى تناول الطعام الصحى، وتحصل على قسط كافِ من النوم، ولا تبذل الكثير من المجهود فى العمل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستشهد تغيرات على مستوى العائلة، كما ستحصل على ترقية فى العمل هذه التى انتظرتها لشهور طويلة، كما أن هناك لقاء قريب مع أحد الأصدقاء القدامى الذى سيجعلك تشعر بالحنين إلى أيام بعينها.

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مصر 365

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