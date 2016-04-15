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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 15/4/2016

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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 15/4/2016 حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 15/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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هناك فرصة للتغيير فى اتجاه حياتك المهنية اليوم وهذا التغيير سوف يكون للأفضل وقد يدخل عليك الكثير من المكاسب المالية. وقت مناسب للدخول فى مشاريع تجارية رابحة لديك العديد من الأفكار الرائعة وقت مناسب لتنفيذها.

على الصعيد العاطفي:
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انشغالك يقلل من اهتمامك بشريك حياتك مما يتسبب فى مشاكل مفاجئة على أسباب قد تبدو تافهة ولكنها نتيجة لتراكمات الاهمال. حاول أن تظهر الحب والدعم المعنوى لشريكك حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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تشعر بالنشاط والحيوية اليوم بعد فترة من الأوجاع والانتكاسات المرضية عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حتى لا تعود إليك تلك المشاكل مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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مجموعة من الفرص والتغييرات الجذرية قد تدخل حياتك هذه الأيام عليك استغلال الفرصة والتركيز جيدًا على اهدافك. هناك شخص يحبك بصدق لا تعطى فرصة للضغوطات والتوتر بالتفريق بينكم.
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مصر 365

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