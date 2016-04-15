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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 15/4/2016

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 15/4/2016 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 15/4/2016

على الصعيد المهني:
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هناك بعض التوتر بسبب مشاكل مفاجئة وغير متوقعة عليك أن تتحلى بالهدوء التام حتى تمر تلك الفترة لأنها رغم بساطتها قد تنعكس بشكل سلبى جدًا على مستقبلك المهنى ركز فقط فى عملك وحاول تحقيق الأهداف التى وضعتها لنفسك.

على الصعيد العاطفي
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مفاجئة بعودة صديق أو حبيب غائب من فترة طويلة تدخل على قلبك الكثير من السعادة. حاول أن تشارك حبيبك فى مواضيعك العملية وتقوى روح الصداقة بينكم فعلاقتكم بحاجة ماسة إلى ذلك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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نتيجة للتوتر الكبير فى مجال العمل قد تعانى من مشاكل صحية فى القولون أو ارتفاع ضغط الدم عليك أن تتحلى بالهدوء وقد يساعدك على ذلك ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أو الرياضات التأملية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
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هناك مشكلة تقف أمامك من فترة ولا تستطيع حلها قد تتوصل إلى حلول جذرية لها اليوم عليك فقط أن تتحلى بالشجاعة وتأخذ قرارات حاسمة نحو كل الأمور العالقة فى حياتك.

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مصر 365

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