منع تظاهرة فى المغرب للمطالبة بالتحقيق فى "اوراق بنما"

>منعت السلطات المغربية، قرابة عشرين شخصا من التظاهر فى الدار البيضاء، وأتلفت لافتات رفعوها احتاجا على "نهب الأموال العمومية"، وذلك عقب ظهور اسم الكاتب الخاص الذى يدير ثروة الملك محمد السادس فى تسريبات "اوراق بنما".

وكانت مجموعة من النشطاء أطلقت فى 6 أبريل صفحة على الفيسبوك دعت من خلالها إلى التظاهر احتجاجا على "صمت الحكومة" على "ثروات المغرب المهربة والمنهوبة، وضد الإفلات من العقاب فى الجرائم المالية والاقتصادية"، وذلك عقب بروز اسم محمد منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس، فى الوثائق المسربة.

ومساء الخميس حاول عدد قليل من النشطاء التجمع فى ساحة الأمم بوسط الدار البيضاء للاحتجاج، لكن قبيل تجمعهم بقليل أقدمت قوات الأمن على انتزاع اللافتات التى حاولوا رفعها احتجاجا على "غياب التحقيق والمحاسبة"، بحسب ما أفاد مصور فرانس برس.

وحاصرت قوات الأمن المتظاهرين القلائل قبل أن يتوجهوا إلى مقر حزب الطليعة اليسارى حيث أتموا قرابة ساعة من الاحتجاج رغم محاولة المنع.