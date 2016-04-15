سلطات المطار تضبط راكب حاول تهريب عملات أجنبية للصين

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة مساء الخميس، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب مبلغ 10 ألاف دولار و20ألف يورو داخل داخل أحد الحقائب الخاصة.

وقال مصدر أمنى، أنه خلال تفتيش أحد الركاب المتوجهين لرحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى جوانزو "الصين "، اشتبه رجال التأمين فى راكب مصرى، وبتفتيش حقائبه بإشراف اللواء أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التامين عثر مبالغ من العملات الأجنبية داخل أحد الحقائب بالمخالفة لقانون البنك المركزى .

>وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

- سلطات مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 100 ألف جنيه إلى الكويت

>