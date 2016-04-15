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غدا.. استئناف النيابة على حكم براءة الفنانة غادة إبراهيم

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غدا.. استئناف النيابة على حكم براءة الفنانة غادة إبراهيم غدا.. استئناف النيابة على حكم براءة الفنانة غادة إبراهيم
تنظر محكمة جنح مستأنف دار السلام، غدا السبت، برئاسة المستشار أحمد حمدى، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، ثانى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة والقاضى ببراءة الفنانة غادة إبراهيم من الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وشهدت الجلسة الماضية تغيب الفنانة غادة إبراهيم وباقى المتهمين عن الحضور.

كانت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار جمال الجباوى، قد حددت جلسة 26 مارس، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة على براءة الفنانة غادة إبراهيم من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

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