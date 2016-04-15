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محافظ دمياط يتابع علاج 3000 حالة من مرضى فيروس سي

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محافظ دمياط يتابع علاج 3000 حالة من مرضى فيروس سي محافظ دمياط يتابع علاج 3000 حالة من مرضى فيروس سي
تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع الدكتور جمال الديب مدير مستشفى حميات دمياط موقف قائمة علاج مرضى فيرس سى هذا الأسبوع وأعداد المرضى الذين تم صرف الدواء الجديد لهم.

حيث أوضح مدير المستشفي أنه تم هذا الأسبوع علاج 805 حالة مرضية جديدة ليصبح هناك 3000 حالة خاضعين للعلاج حاليا حيث تحركت قائمة انتظار المرضي بشكل ملحوظ، موضحا انه هناك استجابة كبيرة من الشركات ورجال الاعمال واهل الخير لمبادرة المحافظ لاعلان دمياط محافظة خالية من فيرس سي قريبا.

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