غدا.. 9 مرشحين يتنافسون فى انتخابات نقابة البيطريين بأسيوط

تجرى غدا الجمعة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بأسيوط، ويتنافس 9 مرشحين على منصب النقيب والأعضاء .

حيث يتنافس على مقعد النقيب الدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم "النقيب الحالى" والدكتور عبد الحكيم أبو العلاء وعلى مقعدى فوق 15 سنة يتنافس 3 مرشحين بينما يتنافس 4 مرشحين على مقعد تحت السن.

وأكد مصدر مسئول بالنقابة انه تبدأ عملية التصويت منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسه من مساء غدا بنقابة المهندسين تحت إشراف قضائى كامل و من لهم حق التصويت نحو 3000 طبيب.

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