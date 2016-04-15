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طريقتان لنجاح رجيم الكرش.. ابعد عن الكربوهيدرات وزود البروتين

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طريقتان لنجاح رجيم الكرش.. ابعد عن الكربوهيدرات وزود البروتين طريقتان لنجاح رجيم الكرش.. ابعد عن الكربوهيدرات وزود البروتين
زيادة الوزن لا تعنى بالضرورة أن تكون فى كل أجزاء الجسم بنفس النسب ولكن هناك أشخاص يعانون من زيادة فى منطقة البطن ما يسبب ظهور ، وقد يكون من الصعب التخلص من هذه ، وهو ما يؤثر على الحالة النفسية والمظهر الجمالى خاصة للفتيات بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى.

المقاسات الصحية لمحيط الوسط


>وضع أطباء التغذية والرياضيين مقاييس صحية لابد أن يصل إليها كل فرد بعد القيام برجيم الكرش حتى يتمتع بنظام صحى، وهى للرجال 102 سم وللنساء 88 سم، والتخلص من الكرش يحتاج إلى استراتيجية ونظام محدد.

ويقدم الموقع الأمريكى "authoritynutrition" طريقتين تساعدان فى نجاح رجيم الكرش بطريقة صحية وتقلل طبقات الدهون المتراكمة فى البطن وهما:

تناول البروتين بكثرة يساعدك فى نجاح رجيم الكرش


>ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول المزيد من البروتينات من أفضل الإستراتيجيات طويلة الأجل للحد من الكرش، لأن البروتينات من الأطعمة الأكثر أهمية لمن يريد التخلص من الكرش، وتبين أنها تشعر الفرد بالشبع بنسبة 60% أكثر من أنواع الأطعمة الأخرى وتزيد من التمثيل الغذائى بمعدل 100 سعر حرارى فى اليوم، ومن أفضل مصادر البروتين التى تساعد فى التخلص من الكرش الأسماك والمأكولات البحرية، اللحوم خالية الدهون والدواجن ومنتجات الألبان والبيض.

الابتعاد عن الكربوهيدرات فى رجيم الكرش


>تؤكد الدراسات أن الابتعاد عن الكربوهيدرات فى الوجبات الغذائية يؤدى إلى فقد الوزن بمعدل مرتين إلى 3 مرات أكثر من الوجبات الغذائية التى تحتوى على الكربوهيدرات، وفى نفس الوقت هذه الوجبات لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى إلى جانب فقدان الوزن مثل الحماية من السكر النوع الثانى.

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